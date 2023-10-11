"حزب الله" يؤكد لـ"الغد": سننفذ عمليات متتابعة ضد الاحتلال

حمزة دعنا

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قال مصدر في حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إن الحزب سيبقى إلى جانب المقاومة الفلسطينية ولن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف.وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"الغد" أن الحزب سينفذ عمليات ضد قوات الاحتلال تباعًا لمساندة المقاومة الفلسطينية، وسيتم الإعلان عنها تفصيليا في بيانات تلحق كل عملية يتم تنفيذها".واكتفى المصدر بالقول،: "المقاومة تصدر بيانات لكل عملية تقوم بها ولها الأسباب الخاصة وأي شيء ممكن أن يحصل وفق الأحداث سنعلنه في وقته".وكان حزب الله اللبناني قال في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن مقاتليه استهدفوا موقع الجرداح مقابل منطقة الضهيرة جنوبي لبنان بالصواريخ المُوجّهة.وقال في بيان، إن الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. ‏وأكد أن "المقاومة في لبنان ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي‏ تستهدف بلدنا وأمن شعبنا".