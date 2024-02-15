حزب الله يدك مواقع عسكرية إسرائيلية.. واليونيفيل: تحول مقلق

قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ فلق ثكنة زبدين العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق إصابة مباشرة.



كما أعلن حزب الله استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

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ودوت صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.



ومن جانب آخر، أكدت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق 3 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدة شتولا في الجليل الغربي.

من جهتها، أكدت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" "اليونيفيل" إن الهجمات التي تستهدف المدنيين انتهاك للقانون الدولي، وتشكل جرائم حرب، داعية "جميع الأطراف المعنية الى وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد".



وأشار المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في تصريح، إلى أننا "شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحولاً مثيراً للقلق في تبادل إطلاق النار، بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، سيؤدي الى تفاقم النزاع وتعريض حياة عدد كبير من المدنيين للخطر إضافة إلى الإضرار بالمنازل والبنية التحتية العامة".



وشدد تيننتي على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين المقيمين بالقرب من الخط الأزرق.