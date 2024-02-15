الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يدك مواقع عسكرية إسرائيلية.. واليونيفيل: تحول مقلق

منطقة بلدة شتولا في الجليل الأعلى
منطقة بلدة شتولا في الجليل الأعلى

قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ فلق ثكنة زبدين العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

اضافة اعلان

 

ودوت صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.

ومن جانب آخر، أكدت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق 3 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدة شتولا في الجليل الغربي.

 

من جهتها، أكدت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" "اليونيفيل" إن الهجمات التي تستهدف المدنيين انتهاك للقانون الدولي، وتشكل جرائم حرب، داعية "جميع الأطراف المعنية الى وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد".


وأشار المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في تصريح، إلى أننا "شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحولاً مثيراً للقلق في تبادل إطلاق النار، بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، سيؤدي الى تفاقم النزاع وتعريض حياة عدد كبير من المدنيين للخطر إضافة إلى الإضرار بالمنازل والبنية التحتية العامة".


وشدد تيننتي على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين المقيمين بالقرب من الخط الأزرق.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عناصر حزب الله اللبناني

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويحقق إصابات مباشرة

27 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
طالب الأورومتوسطي أميركا بتعليق مساعداتها العسكرية ومبيعات الأسلحة

الأورومتوسطي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في لبنان

منذ2 ساعة
channels4_profile

بعدما أزعج الاحتلال بنشره لفظائعه.. صالح الجعفراوي يصاب (فيديو)

منذ2 ساعة
299590

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري لمئات المعتقلين

منذ2 ساعة
بلدة دبوان شرق مدينة رام الله

الاحتلال يستولي على 18 دونما من أراضي رام الله

منذ2 ساعة
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري

بري: الاحتلال يجرنا لحرب لا تحمد عقباها

منذ3 ساعة
تستهدف اجتماعات الدورة الحالية تعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة

الأردن يتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ18 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رفح

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة
 
 