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السبت 27 كانون الثاني 2024
12:33 م
حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويحقق إصابات مباشرة
عناصر حزب الله اللبناني
قال حزب الله إنه استهدف انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحققت "إصابات مباشرة".
وأضاف الحزب أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود جنوب موقع العباد وحقق "إصابات مباشرة".
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حزب الله
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