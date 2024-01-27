حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويحقق إصابات مباشرة

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قال حزب الله إنه استهدف انتشارا لجنود إسرائيليين في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان وحققت "إصابات مباشرة".وأضاف الحزب أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود جنوب موقع العباد وحقق "إصابات مباشرة".