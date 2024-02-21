حزب الله يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين بصواريخ موجهة

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وأضاف الحزب في بيان منفصل، أنه استهدف مستعمرة المطلة وتجمعا لجنود العدو فيها بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة.في المقابل، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن "صاروخا مضادا للدروع أصاب مبنى في بلدة المطلة شمال إسرائيل".