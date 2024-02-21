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الأربعاء 21 شباط 2024
4:18 م
حزب الله يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين بصواريخ موجهة
لحظة إطلاق أحد عناصر حزب الله صاروخ كورنيت المضاد للدبابات
قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا ثكنة زرعيت العسكرية الإسرائيلية بصواريخ موجهة وحققوا إصابة مباشرة.
وأضاف الحزب في بيان منفصل، أنه استهدف مستعمرة المطلة وتجمعا لجنود العدو فيها بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة.
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في المقابل، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن "صاروخا مضادا للدروع أصاب مبنى في بلدة المطلة شمال إسرائيل".
لبنان
حزب الله
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