الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين بصواريخ موجهة

photo1704638107-1704638463
لحظة إطلاق أحد عناصر حزب الله صاروخ كورنيت المضاد للدبابات
قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا ثكنة زرعيت العسكرية الإسرائيلية بصواريخ موجهة وحققوا إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب في بيان منفصل، أنه استهدف مستعمرة المطلة وتجمعا لجنود العدو فيها بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة.اضافة اعلان

في المقابل، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن "صاروخا مضادا للدروع أصاب مبنى في بلدة المطلة شمال إسرائيل".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
537828

"إسرائيل" تستخدم تقنيات متطورة لاختراق الهواتف اللبنانية وتنفيذ الاغتيالات

17 شباط 2024
6484f2bd4c59b75af06f943f

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

16 شباط 2024
قصف-إسرائيلي-على-لبنان-احراش-100-1-730x438

استشهاد 5 عناصر من حركة أمل وحزب الله في عدوان إسرائيلي

16 شباط 2024
منطقة بلدة شتولا في الجليل الأعلى

حزب الله يدك مواقع عسكرية إسرائيلية.. واليونيفيل: تحول مقلق

15 شباط 2024
اقرأ أيضا
6718802_1708521538

الكنيست يصوت بالأغلبية على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية

منذ 44 دقيقة
علم السعودية

السعودية: هناك حاجة لإصلاح مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى

منذ1 ساعة
دفن جندي إسرائيلي قتل في معارك بقطاع غزة - (أرشيفية)

كتائب القسام تعلن مقتل 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للتحصينات

منذ2 ساعة
ARMY-2-1699899550

القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بخان يونس

منذ2 ساعة
443284_36_1708515960

300 ألف طالب فلسطيني خارج مقاعد الدراسة جراء الحرب

منذ2 ساعة
image-1708008307

صحة غزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي خطير

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الملك يسمع العالم الحقيقة المرة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا انخفضت مخاوف الأردن من التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

سؤال جدوى الحرب

سائد كراجة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (2 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

موازين القوى إلى أين؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات | منذ19 ساعة
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -متعثر

متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت
 
 