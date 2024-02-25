الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يعلن استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي

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جانب من العدوان الإسرائيلي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي، ليرتفع حصيلة قتلاه إلى 213 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان

ونعى الحزب -في منشور عبر تلغرام- أحمد محمد العفّي من مواليد عام 1980 من بلدة بريتال في البقاع، وحسين علي الديراني من مواليد عام 1986 من بلدة قصرنبا في البقاع.

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