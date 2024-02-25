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الأحد 25 شباط 2024
2:26 م
حزب الله يعلن استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي
جانب من العدوان الإسرائيلي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من عناصره بقصف إسرائيلي، ليرتفع حصيلة قتلاه إلى 213 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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ونعى الحزب -في منشور عبر تلغرام- أحمد محمد العفّي من مواليد عام 1980 من بلدة بريتال في البقاع، وحسين علي الديراني من مواليد عام 1986 من بلدة قصرنبا في البقاع.
فلسطين
الاحتلال
حزب الله
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