 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يعلن استشهاد عنصر ثان في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

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حزب الله يشيع أحد شهداءه

أعلن "حزب الله" الأربعاء، استشهاد عنصر ثاني من عناصره في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان لترتفع حصيلة شهدائه منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 343 عنصرا.

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ونعى الحزب في بيان وصل الأناضول "حسن محمد علي صعب (صادق) مواليد عام 1970 من بلدة يارون في جنوب لبنان.


وقال إن صعب "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وهو تعبير يستخدمه للإشارة إلى قتلاه بنيران الجيش الإسرائيلي، دون تفاصيل.


وبذلك، يرتفع عدد شهداء  "حزب الله" إلى 343 منذ 8 أكتوبر 2023، وفق إحصاء مراسل الأناضول استنادا لبيانات الحزب.

وصباح الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وأسفر عن وقوع إصابات.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في جنوب لبنان وهضبة الجولان السورية.
ومنذ 8 أكتوبر تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.


وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت قرابة 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.-(الأناضول)

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