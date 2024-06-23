حزب الله يفجر مفاجأة جديدة لـ"إسرائيل"

بث "حزب الله" اللبناني ليل السبت/ الأحد، تسجيلا يتضمن صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل "إسرائيل"، دون تحديد طبيعتها، مع نشر إحداثياتها.



وختم حزب الله الفيديو بجملة على لسان الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، "من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله".

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وقال الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية بلبنان إن الفيديو يُظهر أهدافا حيوية إسرائيلية، لا يعلم بها إلا المنظومة الأمنية للعدو، وأنها تعيد "إسرائيل" إلى العصر الحجري في حال استهدافها.