الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يمطر "الاحتلال" بأكبر رشقة صاروخية (فيديو)

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حزب الله يمطر "الاحتلال" بأكبر رشقة صاروخية

أمطر حزب الله اللبناني، مستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، بعد ظهر الجمعة بأكثر من 100 صاروخ.

 

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وأعلن الجيش الإسرائيلي التصدي للعشرات من الصواريخ التي استهدفت الجولان والجليل الأعلى.

 

وقالت تقارير إخبارية إن بعض الصواريخ وقت بشكل مباشر على الجولان، فيما اندلع حريق كبير بالقرب من منطقة "كتسرين" شمال فلسطين المحتلة نتيجة الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

 

 

وأشار الإعلام العبري إلى إصابة إسرائيليين جراء سقوط صاروخ بإصبع الجليل الأعلى.

 

ووفق حزب الله فإن هذه الرشقة تأتي بعد قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين.

 

بدورها اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرشقة هي الأكبر في يوم واحد منذ 7 أكتوبر الماضي.

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