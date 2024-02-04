الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه

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"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استشهاد اثنين من مقاتليه بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.
ونعى الحزب في بيانه المقاتلين "محمد جودات يحيى علي الهادي مواليد عام 1995 وعباس علي مبارك "أبو هادي" مواليد عام 1990، من بلدة الطيبة في جنوب لبنان".اضافة اعلان

ونشر الحزب نتائج عملياته أمس السبت التي استهدف من خلالها مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وجاء في بيانه: "ففي القطاع الشرقي تم استهداف موقع السمّاقة وموقع الرمتا وموقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة".

وأضاف: "في القطاع الغربي، تم استهداف قاعدة خربة ماعر ومستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون.

وقال: "تم استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة بليدا مساء أمس، وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الكوبرا بالأسلحة الصاروخيّة وثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق 1 وإصابتها إصابة مباشرة".

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