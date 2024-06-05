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الأربعاء 05 حزيران 2024
2:06 ص
حزب الله يوقع إصابات مباشرة بين جنود الاحتلال
إصابة جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
أعلن حزب الله اللبناني ليل الثلاثاء/ الأربعاء، استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية أثناء دخولها إلى الموقع جنوبي لبنان، وذلك باستخدام قذائف المدفعية، مؤكدا وقوع إصابات مباشرة.
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الاحتلال
حزب الله
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