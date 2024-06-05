 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حزب الله يوقع إصابات مباشرة بين جنود الاحتلال

إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة
إصابة جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
أعلن حزب الله اللبناني ليل الثلاثاء/ الأربعاء، استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية أثناء دخولها إلى الموقع جنوبي لبنان، ‏وذلك باستخدام قذائف المدفعية، مؤكدا وقوع إصابات مباشرة.اضافة اعلان
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