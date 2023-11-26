"حسن تعامل" حماس مع الأسرى يقصف جبهة الاحتلال الإسرائيلي

إسلام البدارنة

طيلة أيام شنّها الحرب على قطاع غزة، تأتي الرياح بما لا تشتهيه سفن الاحتلال الاسرائيلي بتلقيهم ضربة تلو الأخرى تنسف أكاذيبه وتدحض افتراءاته ضد حركة المقاومة (حماس)، وكانت أحدثها عن تعامل الأخير مع أسرى الاحتلال الاسرائيلي الذي جاء عكس ما كان يروج له مرارًا وتكرارًا منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى.



منذ حوالي شهر، ومن تلك اللحظة التي أفرجت فيها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عن أول أسيرتين لدواعٍ إنسانية لاحظ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ردات فعل الأسرى المفرج عنهم من قبل الحركة، حيث كانت مملوءة بالود واللطف، حاملين الابتسامات على وجنتيهم عند وداع مقاتلي حماس.





و الغارات دلوقتي عنيفة جداً

أفتكر الصور دي و أوعي تنسي فرق معاملة كتائب القسام مع الأسري و تعامل الإحتلال مع الأسري

أوعي

أستحقرهم، أبغضهم، ألعنهم pic.twitter.com/Ii1jJw8taX — killua (@abdullahsamiirr) October 29, 2023

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بعد الاعلان عن بدء عملية تبادل الأسرى بين الطرفين خلال فترة الهدنة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، بدأ مترجمو لغة الجسد بتفسير تصرفات الأسرى "اللطيفة" على أنها نابعة منهم نتيجة حسن المعاملة والرعاية الطبية والنفسية التي تلقوها خلال فترة احتجازهم لدى حركة المقاومة (حماس).وسرعان ما أضاءت التقارير الإعلامية على مقاطع الفيديو التي انتشرت للحظات تسلّم الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين في اليومين السابقين، لتشكل صدمةً عارمةً في الشارع المحتل، واعتباره هدفاً ذاتياً في مرمى الاحتلال.

فرق شاسع بين الاحتلال الاسرائيلي و المقاومة الفلسطينية في تعامل مع الأسرى pic.twitter.com/gnybXBvo1z — Anouar Bein ݣرفط (@ABenslaimane) November 25, 2023

وتشير التقارير الصادرة عن المستشفيات الإسرائيلية الـ3 التي نقل إليها الأسرى بعد خروجهم من غزة بعد تسليمهم من قبل حماس يوم الجمعة، إلى أن وضعهم الصحي جيد ولا يوجد لديهم مشاكل طبية، ما يدل على أنهم تلقوا رعاية طبية جيدة وبشكل مستمر، فيما لم تتحدث المستشفيات لا عن كدمات أو آثار ضرب وتعذيب على أجساد الأسرى، بمعنى أنهم لم يتعرضوا لا لاعتداءات ولا للتنكيل داخل قطاع غزة على عكس ما كانت تروج له سلطات الاحتلال وما يشار له داخل الأوساط الإسرائيلية، وفق تقارير عبرية.

فرق "واضح" في التعامل

يتعامل الاحتلال الاسرائيلي منذ عقود مع الأسرى الفلسطينين بأبشع الوسائل والطرق على عكس حركة المقاومة (حماس)، فهي لا تضع في حسبانها أدنى مسميات "الحالات الانسانية"، والتي تعد أبزرها الأسير أحمد مناصرة وقصته الشهيرة مع تطرف الاحتلال ووحشيته، وهلمّ جرّا.





الطفل الفلسطيني المحرر وسام



- عاملونا اقذر معامله - اولاد صغار قاعدين بينضربوا اعمارهم ١٠ سنوات

- في ناس انفتح راسها من الضرب

- ٣ استشهدوا من تعنيف الاحتلال لهم في السجون



هناك فرق كبير بين تعامل المؤمنين في كتاب القسام مع الأسرى وبين معاملة الصهاينة النازين لهم#غزة_انتصرت pic.twitter.com/WPbDjuPK1G — محمد القشائي Mohammed AL-Qashaey (@alkashay) November 26, 2023

بدأت مقاطع الفيديو للأسرى من كلا الجانبين القديمة والجديدة منه بالانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، وكان الغرض منها تسليط الضوء على فرق التعامل لكلٍ منهم مع الأسرى لديهم.