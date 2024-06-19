حسن نصر الله: اقتحام الجليل وارد وحاضر إذا قرر العدو الحرب على لبنان

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وأضاف في كلمة له اليوم الأربعاء، أن العدو لا يريد أن يحول جبهة الشمال إلى جبهة ضاغطة على نتنياهو، ويخفي الخسائر التي نلحقها به.وحول التصعيدات الأخيرة في شمال فسلطين المحتلة، تحدث نصرالله، عن أن اقتحام الجليل يبقى حاضرا وواردا في إطار أي حرب يشنها الاحتلال على لبنان.ولفت إلى أن جبهة جنوب لبنان تسببت بتعطيل الحياة الاقتصادية شمال فلسطين المحتلة.وحول الشكوك بجبهة لبنان المساندة لغزة، قال حسن نصر الله، إنه منذ بداية طوفان الأقصى هناك ماكينة إعلامية وظفيتها التبخيس بجهبات الإسناد وما يجري في غزة، وأن جزء من حرب العدو الإعلامية والنفسية عدم الاعتراف بقتلاه وخسائره، بالمقابل الإعلام الحربي ينشر العمليات.وأوضح أن العدو يخاف أن تتدحرج الأمور إلى حرب وهذا ما يؤثر بقوة على جبهة غزة ويجبره على الاقتصاد بالذخائر.وفي إطار مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، أكد نصر الله أن الضغط الكبير من جبهة الجنوب إضافة للجبهات الأخرى يؤثر على جبهة التفاوض بشأن نتيجة الحرب.وأكد أن صورة الردع لدى العدو تنهار وجيش الاحتلال يبدو مهزوما ومنهارا، لافتا إلى عجز العدو الإسرائيلي على خوض حرب في أكثر من جبهة وتكفل بريطانيا وأميركا بجبهة اليمن.وذكر أن أهم أسطولين في العالم يتعرضان لفشل هائل أمام هجمات أنصار الله في اليمن ضد السفن المتجهة للعدو،وتساءل عن عدد الجرحة الحقيقي في صفوف جيش الاحتلال حيث تقول وزارة الدفاع في الاحتلال أن هناك 8663 معاقا من الضباط والجنود منذ بدء العدوان على غزة.