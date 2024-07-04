 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 38 ألفا

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فتى فلسطيني أمام المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي

تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 38 ألفا فيما بلغ عدد الإصابات نحو 87.4 ألفا، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الخميس.

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وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 272، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38011 شهيدا و87445 إصابة" منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


وارتكب جيش 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و179 إصابة خلال 24 ساعة ماضية، وفق التقرير.


في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم على ما أوضح التقرير.

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