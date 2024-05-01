الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي

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قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد عن 34.5 ألفا، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 77.7 ألفا بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في القطاع في حصيلة جديدة الأربعاء.

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وقالت الوزارة إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34568 شهيدا و77765 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي"، وفق ما أفاد تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ 208.


وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و57 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


في حين، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، على ما قالت الوزارة.

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