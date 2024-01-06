السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفاع إلى 22 ألفا و722 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 58 ألفا و166.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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