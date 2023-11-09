الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة - 9 تشرين الثاني 2023 (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة - 9 تشرين الثاني 2023 (إ.ب.أ)
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10812  شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين منذ بدء الحرب على القطاع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي من مستشفى الشفاء، اليوم الخميس: "نعلن توقف مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال".

وأضاف القدرة: الاحتلال يستخدم سلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى في المستشفيات.

وحذر من أن 900 ألف من سكان غزة وشمالي القطاع باتوا بلا مأوى ولا دواء ولا حماية.

وتابع الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: الأونروا أدارت ظهرها لسكان القطاع عموما وتركت الأطفال فيه دون تطعيم، كما تركت ذوي الأمراض المزمنة دون متابعة أو علاج.

وأردف: أطلقنا نداءات استغاثة دون استجابة.
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