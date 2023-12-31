الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21822، في حين وصل عدد المصابين بالقصف الإسرائيلي إلى 56451، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد.اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال ارتكب في اليوم 86 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث استشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 150 مدنيا وأصيب 286 آخرون بجروح. (بترا)
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