الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27 ألفا و585 شهيدا، و66 ألفا و978 مصابا منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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