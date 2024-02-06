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الثلاثاء 06 شباط 2024
1:30 م
حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27 ألفا و585 شهيدا، و66 ألفا و978 مصابا منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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غزة
طوفان الاقصي
صحة غزة
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