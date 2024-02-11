حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

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سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة 112 شهيدا و173 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و176 شهيدا، و67 ألفا و784 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.