الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

جثامين شهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة 112 شهيدا و173 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و176 شهيدا، و67 ألفا و784 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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