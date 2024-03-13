الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة في غزة

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و272 شهيدا، إضافة إلى 73 ألفا و24 مصابا.
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وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، راح ضحيتها 88 شهيدا و135 مصابا.
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