الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة جديدة لضحايا عدوان الاحتلال على غزة

جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 21 ألفا و320 شهيدا، و55 ألفا و603 مصابين.

وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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