حصيلة جديدة لضحايا عدوان الاحتلال على غزة

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 21 ألفا و320 شهيدا، و55 ألفا و603 مصابين.وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي. (الجزيرة نت)