حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 24 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا.وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 132 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.