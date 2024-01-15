الإثنين 15 كانون الثاني 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الإثنين 15 كانون الثاني 2024
12:45 م
حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 24 ألفا
جثامين شهداء في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 132 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.
اضافة اعلان
غزة
Copy
ذات صلة
الحوثي يتوعد الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الأولى
11 كانون الثاني 2024
القسام: دمرنا دبابة ميركافا والنيران اشتعلت بها
09 كانون الثاني 2024
70 شهيدا وسط قطاع غزة خلال 24 ساعة
02 كانون الثاني 2024
15 عاماً على معركة الفرقان.. الاحتلال يستكثر على غزة كي جراحها
27 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل في غزة
منذ 16 دقيقة
الخارجية الفلسطينية: ننظر بخطورة بالغة لتداعيات التصعيد الإسرائيلي في الضفة
منذ 58 دقيقة
زوجة الأسير نائل البرغوثي: جنود الاحتلال اقتحموا منزلي وصادروا سيارتي وراتبي
منذ2 ساعة
5 مؤشرات تؤكد "بداية نهاية المشروع الصهيوني"
منذ2 ساعة
عشرات الشهداء والجرحى في المجازر الإسرائيلية المتواصلة على غزة
منذ4 ساعة
استمرار قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الرابع
منذ4 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل في غزة
عربي
|
منذ 16 دقيقة
21 عاما على عرض "وادي الذئاب".. الجمهور يستذكر المسلسل التركي الأشهر
فنون
|
منذ 42 دقيقة
هل يغنينا جهاز Rabbit R1 عن الهاتف والتطبيقات الذكية؟
منوعات
|
منذ 42 دقيقة
"بيجو تكنولوجي" تعزّز فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا خلال "منتدى التحالف التكنولوجي الأردني-السنغافوري"
شركات وأعمال
|
منذ 44 دقيقة
الحكومة: انخفاض بنزين 90 وارتفاع أوكتان 95 والسولار والكاز عالميًا
الاقتصاد المحلي
|
منذ 50 دقيقة
الخارجية الفلسطينية: ننظر بخطورة بالغة لتداعيات التصعيد الإسرائيلي في الضفة
عربي
|
منذ 57 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
100 يوم صمود ومقاومة
جهاد المنسي
|
اليوم
مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت
نضال منصور
|
اليوم
الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة
أحمد عوض
|
اليوم
الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
شرق أوسط.. النسخة الأخيرة
سميح المعايطة
|
اليوم
الركمجة السياسية
مالك العثامنة
|
اليوم
ترجمات
حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا
ترجمات
|
منذ16 ساعة
إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية
ترجمات
|
منذ16 ساعة
قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية
ترجمات
|
13 كانون الثاني 2024
تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)
ترجمات
|
12 كانون الثاني 2024
حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية
ترجمات
|
10 كانون الثاني 2024
"حماس" والرأي العام العربي
ترجمات
|
09 كانون الثاني 2024