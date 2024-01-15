الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 24 ألفا

جثامين شهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 132 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان
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