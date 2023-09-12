حصيلة وفيات زلزال المغرب تقترب من 3 آلاف

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بلغت الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب 2901 شخص، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية المغربية.وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.بدورها، تواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ. (RT)