حكومة الاحتلال تدعم تنظيم "مسيرة الأعلام" التهويدية بالقدس للتحريض على "الأقصى"

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

بعد خروج اليمين الإسرائيلي الحاكم منتصراً بمصادقة "الكنيست" على قانون التعديلات القضائية المثيرة للجدل؛ سارعت الجماعات المتطرفة لتنظيم "مسيرة أعلام" ضخمة وحشد المستوطنين لاقتحام جماعي كبير للمسجد الأقصى المبارك، لإحياء ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، المزعوم، بدءاً من يوم غد حتى بعد غد، في خطوة استفزازية قد تشعل الأوضاع المتوترة وتزيد حدة الصدام مع الفلسطينيين.حكومة الاحتلال اليمينية، رغم أزمتها الداخلية، سارعت لمباركة "مسيرة المستوطنين" التهويدية في القدس المحتلة حتى "الأقصى"، بعدما ربحت معركة إلغاء ذريعة "عدم المعقولية" بإبعاد قراراتها عن حكم ما يسمى "القضاء" بدون الاكتراث لأصوات المعارضة الإسرائيلية وللدعوة الأميركية للتراجع، ولكنها خسرت نسبة وازنة من تأييد الشارع الإسرائيلي، مما يجعل المصير السياسي لرئيسها "بنيامين نتنياهو"، لاسيما بعد أزمته الصحية الأخيرة، على المحك.ويسبق احتفاء الجماعات المتطرفة بالذكرى المزعومة "للهيكل"، عقد مؤتمر تحريضي على المسجد الأقصى، اليوم، في مستوطنة "طَلمون" الإسرائيلية، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، تمهيداً لحشد المتطرفين للاقتحام المركزي يوم بعد غد الخميس، بحماية قوات الاحتلال.وبدأت ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم، وعدد من منظمات اليمين الاستيطانية، تنظيم "مسيرة الأعلام" التهويدية في القدس المحتلة، التي ستنطلق مساء يوم الأربعاء، 26 تموز (يوليو) الجاري، بمشاركة وزراء وأعضاء متطرفين في "الكنيست"، وتستهدف أبواب المسجد الأقصى، الجديد والزاهرة والعمود والأسباط، لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.ويسعى الاحتلال وجماعاته الاستيطانية لتحويل ما تسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل" التوراتية، إلى محطة سنوية لتحقيق قفزات في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، وتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.في حين يستعد المقدسيون لمواجهة عدوان الاحتلال ومستوطنيه بالاعتكاف وتعزيز الرباط في المسجد، رُغم القيود والتشديدات التي تفرضها شرطة الاحتلال.وتصاعدت الدعوات الفلسطينية للاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات جماعات المستوطنين فيما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، المزعوم، كما تعالت الدعوات لضرورة تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، دفاعاً عن الأقصى، الذي يتعرض لتهديدات كبيرة جراء المخططات الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس.وحذرت جهات فلسطينية من تفجر الأوضاع في مدينة القدس، جراء تواصل جرائم الاحتلال وتصاعد مخططاته الاستيطانية بحق المقدسات الإسلامية.وأكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن مخططات المستوطنين للمساس بالمسجد الأقصى، تمثل تفجيراً للأوضاع المتوترة، إلا أن الشعب الفلسطيني سيتصدى للعدوان.وأوضح حمادة أن الشعب الفلسطيني المرابط لن يصمت أمام مساعي العدو لتحقيق قفزات في مخططاته ضد المسجد الأقصى، داعياً إلى النفير والتصدي لمخططات المستوطنين بالمسجد المبارك نهاية الأسبوع الحالي.كما دعا الحراك الشبابي المقدسي، لشد الرحال والتواجد في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمسيرة المستوطنين، مشدداً على ضرورة تلبية الشباب المقدسي، لنداء مقدساتهم وحمايتها من التهويد وانتهاكات المستوطنين، وقال "لتكن مسيرة الأعلام الإسرائيلية يوم غضب فلسطيني، ونصر للقدس والمسجد الأقصى المبارك".وفي الأثناء؛ اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم "نور شمس" شرقي طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، مخلفةً دمارا هائلا في البنية التحتية والعديد من الإصابات والاعتقالات.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 4 فلسطينيين من سكان المخيم أصيبوا برصاص جنود الاحتلال، و 9 آخرين بالشظايا خلال العدوان على المخيم.وداهمت قوات الاحتلال العشرات من منازل الفلسطينيين، وهدمت جدران بعضها، كما داهمت مسجد المخيم وعاثت فيه خراباً كبيرا، حيث تعمدت تجريف البنية التحتية في المخيم، من شوارع وشبكات مياه وصرف صحي، بنفس الطريقة التي نفذت بها عمليتها بمخيم جنين منذ أسابيع، وتعمدت تخريب مركبات الفلسطينيين وتدمير وتحطيم بعضها.وخلال الاقتحام الذي استمر لساعات، تصدت المقاومة، لقوات الاحتلال، واشتبكت معها وفجرت عبوات ناسفة بآلياتها.واعتقل الاحتلال شابين فلسطينيين على الأقل من داخل منزليهما، من بينهم نجل قيادي في "حماس" ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.وأكدت "حماس"، أن "جرائم العدو المتواصلة والمتصاعدة في الأرض المحتلة لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني المجاهد، ولن تخيف المقاومة الفلسطينية، ولن تدفعها للتراجع عن مشروعها للدفاع عن الشعب، وتحرير الأرض والمقدسات، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".