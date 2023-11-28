حكومة غزة: القطاع يحتاج لألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي

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قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف، إن القطاع يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي، ومعدات وآليات للدفاع المدني وأجهزة طبية.وأضاف معروف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصحي منهار تماما، وأن عدم دخول الوقود إلى غزة وشمالها ينذر بوقوع كارثة كبيرة، موضحا أنه منذ 50 يوما لم يدخل المدينة وشمالها قطرة وقود واحدة.وأكد الحاجة إلى مئات الشاحنات من الوقود على مدى أسابيع، حيث إن مجمع الشفاء الطبي يحتاج يوميا إلى 12 ألف لتر من الوقود.وناشد معروف المجتمع الدولي لإدخال الوقود إلى القطاع، مشيرا إلى أن الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل، لا سيما في مدينة غزة وشمالي القطاع.وقال: "نحن أمام كارثة فعلية ارتكبها الاحتلال في القطاع، ولا سيما في شماله"، لافتا إلى أن مظاهر الحياة متوقفة، محذرا من كارثة قد تقع في أي لحظة.ونبه إلى أن الاحتلال يريد تهجير المواطنين من مدينة غزة وشمالي القطاع. (بترا)