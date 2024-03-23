السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“حكومة غزة”: جيش الاحتلال يهدد بقصف وتدمير مباني “الشفاء الطبي” على رؤوس من فيه

394132_0
غزة تحترق بسبب العدوان الهمجي الصهيوني

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه.

اضافة اعلان


وذكر الإعلامي الحكومي في بيان: “وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنه سيقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام”.


وأعرب المكتب عن استنكاره وإدانته “البالغة” لتلك “الجريمة المنظمة” التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها “بكل وحشية وانتقام”. كما حمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة عن استمرار الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين”.


وطالب دول العالم بـ”إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الصمت وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر المتواصلة بأشكال مختلفة”.


ولليوم السادس يواصل جيش الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.


وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.


وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.- (الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
4-60-730x438

أكسيوس: للمرة الأولى منذ أشهر .. "إسرائيل" وحماس بدأتا التفاوض على اتفاق فعلي لوقف النار في غزة

19 آذار 2024
ماجد الفرج

إسرائيل تدرس تعيين الفرج حاكما لغزة بعد انتهاء الحرب

12 آذار 2024
thumbs_b_c_e09747b032399309fe750030fd84e25e

وزيرة فلسطينية: "إسرائيل" تدمر كل شيء في غزة

12 آذار 2024
458314

تقرير عبري: انتشار الأوبئة في غزة تشكل تهديدا صحيا لـ"إسرائيل"

11 آذار 2024
اقرأ أيضا
382719

محام فلسطيني لـ“ميديابارت”: الغرب متواطئ في الإبادة الجماعية في غزّة

منذ 16 دقيقة
thumbs_b_c_f0a67f092141e873c0bcca946d51a315

غزة.. دبابات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ غرب خان يونس

منذ 20 دقيقة
402922

فلسطينية محررة: تعرضت للتفتيش العاري من جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ 50 دقيقة
thumbs_b_c_7795537375e25de3dd5dad03ece80ace

يونيسيف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب المجنونة في غزة

منذ2 ساعة
20240321141302reup-2024-03-21t141118z_1737583577_rc2dq6abqg54_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

مذكرة للخارجية الأميركية: واشنطن قلقة من أن "إسرائيل" ترتكب خطأ إستراتيجيا

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_888d0724b1d145153c9a3c2d595112be

اليونسكو تعتمد ثالث قرار لصالح فلسطين خلال أيام

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

معركة الكرامة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات | منذ13 ساعة
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مسيرات الموت

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان
 
 