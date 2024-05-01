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الأربعاء 01 أيار 2024
3:07 م
"حكومة غزة": 33 مليار دولار الخسائر الأولية للحرب
جانب من الدمار في غزة جراء العدوان الإسرائيلي - (وكالات)
ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى أكثر من 90%، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة.
وأكد المكتب الإعلامي توقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية.
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وأشار إلى أن الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ 33 مليار دولار.
غزة
الفقر
طوفان الاقصي
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