"حكومة غزة": 33 مليار دولار الخسائر الأولية للحرب

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وأكد المكتب الإعلامي توقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية.وأشار إلى أن الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ 33 مليار دولار.