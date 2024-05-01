الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حكومة غزة": 33 مليار دولار الخسائر الأولية للحرب

جانب من الدمار في غزة جراء العدوان الإسرائيلي - (وكالات)
جانب من الدمار في غزة جراء العدوان الإسرائيلي - (وكالات)
ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى أكثر من 90%، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وأكد المكتب الإعلامي توقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل بسبب الحرب الإسرائيلية.اضافة اعلان

وأشار إلى أن الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ 33 مليار دولار.
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