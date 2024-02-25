الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط الأسبوع الحالي

شاب يرفع علم فلسطين
شاب يرفع علم فلسطين

أشار مصدر فلسطيني، الأحد، إلى ترجيح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

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وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.

حكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلين مهنيين إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقا.


كما قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.-(سكاي نيوز عربية)

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