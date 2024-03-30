حكومة نتنياهو تعارض عودة الغزيين إلى شمال القطاع

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والثلاثاء الماضي، قالت القناة إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل" في الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك حماس بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه "إسرائيل".