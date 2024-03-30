السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حكومة نتنياهو تعارض عودة الغزيين إلى شمال القطاع

اجتماع لحكومة الاحتلال - (أرشيفية)
اجتماع لحكومة الاحتلال - (أرشيفية)
نقلت القناة "12" العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلافا لما نشر، فإن معظم الوزراء عارضوا عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة دون سيطرة إسرائيلية.اضافة اعلان

والثلاثاء الماضي، قالت القناة إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل" في الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك حماس بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه "إسرائيل".
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