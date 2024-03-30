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السبت 30 آذار 2024
12:20 م
حكومة نتنياهو تعارض عودة الغزيين إلى شمال القطاع
اجتماع لحكومة الاحتلال - (أرشيفية)
نقلت القناة "12" العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلافا لما نشر، فإن معظم الوزراء عارضوا عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة دون سيطرة إسرائيلية.
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والثلاثاء الماضي، قالت القناة إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل" في الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك حماس بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه "إسرائيل".
غزة
نتنياهو
طوفان الاقصي
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