الإثنين 10 تموز 2023
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حكومة نتنياهو تعتزم إحالة مشروع قانون إصلاح قضائي مثير للجدل إلى الكنيست اليوم

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جانب من الاحتجاجات في تل أبيب
تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل اليوم الاثنين إحالة مشروع قانون مثير للجدل للإصلاح القضائي إلى البرلمان (الكنيست)، على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة.اضافة اعلان
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإنه قد يجري الموافقة على مشروع القانون في وقت مبكر من مساء اليوم الاثنين.وأعلنت الحركة الاحتجاجية، أنه حال حدوث ذلك، فإنها ستبدأ “يوم فوضى” غدا الثلاثاء.
ويجب تمرير مشروع القانون عبر ثلاث قراءات برلمانية قبل أن يصبح قانونا.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة للكنيست في الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينتش) ، لكن التصويت قد يستمر حتى الليل.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم الأحد إلى استئناف المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي المزمع بشكل عاجل قبل تصويت اليوم الاثنين.
وقال هرتسوغ من القدس: “أستطيع أن أقول لكم- الاتفاقات ممكنة”.
وفي إشارة إلى جوانب الإصلاح التي تعرضت لانتقادات كثيرة، قال هرتسوغ: “يمكن التوصل إلى اتفاق. لكن لا أحد يوافق على الجلوس والتحدث ، – بشكل فوري وغير مشروط. هذا إخفاق ذو أبعاد تاريخية”.
وكان هرتسوغ قد توسط في محادثات بين الحكومة والمعارضة في نهاية آذار/مارس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى بعد شهور من الجدل والاحتجاجات الواسعة النطاق. وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشروع المثير للجدل إلى جدول الأعمال بصيغة مخففة منه.
وتتهم الحكومة القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
(د ب أ)
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