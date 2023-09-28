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حُلم العروسين تحول إلى رماد.. مشاهد وصور لـ"فاجعة الحمدانية"

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فاجعة الحمدانية

بساعات قليلة تحول حلم العروسين حنين وريفان إلى كابوس مؤلم صاحبهما وانتقل للمدعوين، فمنهم من استطاع الهروب من هذا الكابوس ومنهم من علق فيه إلى أن انتقلوا إلى رحمة الله.

فاجعة أبكت الملايين، جراء احتراق صالة أفراح في مدينة نينوى في العراق والتي كانت مشيدة من مواد سريعة الاشتعال ومخالفة للقوانين بالإضافة إلى غياب شروط السلامة فيها، بحسب التحقيقات التي أخرجتها الداخلية العراقية.





توفي حتى الآن أكثر من 100 شخص منهم عشرات الأطفال الذين وجدوا متفحمين، ومئات الجرحى والمفقودين الذين ما زال أهاليهم يتملكهم الأمل في العثور عليهم أحياء بين الرماد المتراكم والجثث المتفحمة.






بدورها، أوقفت السلطات الأمنية العراقية نحو 19 شخصا، وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحداد العام لمدة 3 أيام في العراق.

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وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الهلع والأسى بعد ظهور مقاطع الفيديو الأولية منذ بداية اندلاع الحريق الذي شب فوق رأس العروسين نتيجة اشتعال الألعاب النارية خلال رقصتهم الخاصة.

وأظهرت مشاهد نُشرت عبر المواقع الإخبارية والسوشال ميديا الحزن الذي خلفه الحريق لأبناء القتلى وأقاربهم، والذين كانوا يبكون وينحبون على الفقد الذي أصابهم، بالإضافة لظهور العروسين بمقاطع مصورة وهم بحالة صدمة وانهيار تام أثناء جنازة المتوفيين من عائلاتهم والذين ماتوا جميعهم.




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