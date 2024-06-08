 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حمادة: الأردن يحقق انتقالا كبيراً بالاقتصاد الوطني في عهد الملك

309217_59_1631691333
رائد حماده

أكد رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة أن  الأردن بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومات، حقق إنجازات ونقلة اقتصادية كبيرة ساهمت في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وقال حمادة في بيان أصدره بمناسبة  احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالته  على العرش إن جلالة الملك أولى الجانب الاقتصادي جل الرعاية والاهتمام باعتبار ان تحسين الوضع الاقتصادي هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمعيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.

وقال حمادة إن القطاعين التجاري والصناعي بفضل الرعاية والاهتمام الملكي أصبحا اليوم يلعبان دورا رئيسا بالاقتصاد الوطني من خلال المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للأردنيين. 

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات المقبلة، ونقطة تحول مهمة، حيث تتضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

واكد حمادة ان الرؤية الملكية السامية الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات واسعة تدعم القطاعات الاقتصادية والتي تعتبر مفتاح النجاح لتحقيق  التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

اضافة اعلان


واشار الى ان الاقتصاد الوطني يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة في قطاعات ما زالت واعدة كالصناعة والتجارة  والزراعة والسياحة بمختلف انماطها وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنقل والخدمات يحميها استقرار سياسي وامني، مشددا على ضرورة استغلالها لاعطاء دفعة قوية لعجلة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية .


واكد حمادة أن القطاع الخاص بكافة مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساس والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وقد أثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار وساهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية.


وقال حمادة إن مواصلة الإنجازات التي حققتها الأردن بالملف الاقتصادي تتطلب تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وإعادة النظر  بكلف الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بأثمان الطاقة وأجور الشحن؛ لتخفيف كلف التشغيل، بالإضافة إلى التوسع في منح المزايا والحوافز للمستثمرين خصوا بما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المالية وتكثيف حملات الترويج للفرص الواعد بالمملكة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_7785628ec03a5c3fa0bcc6eb97e894f2

غاب جسدا وحضر روحا.. مناقشة دكتوراه بالمغرب لفلسطيني توفي قبل عام

منذ3 ساعة
382719

إعلام عبري: "إسرائيل" تعتزم تجربة "حكومة بديلة" لحماس في غزة

منذ4 ساعة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لغزة

منذ10 ساعة
جيش الاحتلال في غزة

رواية كاذبة جديدة.. "حكومة غزة" تفند مزاعم الاحتلال بشأن مجزرة النصيرات

منذ13 ساعة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ

الناتو: لأوكرانيا الحق في ضرب أهداف مشروعة في روسيا

منذ20 ساعة
الرصيف الأميريكي العائم قبالة غزة

بعد انهياره.. الجيش الأميركي يعلن استئناف عمل الرصيف العائم قبالة غزة السبت

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 1

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لم يكن وزيرا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- الصيف

الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web
 