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السبت 09 كانون الأول 2023
3:53 م
حماس: "إسرائيل" لا تكترث لحياة أسراها
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قالت حركة حماس إن ما تتصوره "إسرائيل" بشأن إمكانية تحرير أسراها بمغامرات غير محسوبة يؤكد مجددا عدم اكتراثها لحياتهم.
يأتي ذلك بعد يوم من فشل عملية نفذها الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة لاستعادة أحد الجنود الأسرى لدى كتائب القسام.
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وأكدت كتائب القسام أن العملية انتهت بمقتل الجندي الأسير ومصرع وجرح عدد من أفراد القوة الإسرائيلية. (الجزيرة نت)
حماس
القسام
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