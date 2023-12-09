السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: "إسرائيل" لا تكترث لحياة أسراها

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
قالت حركة حماس إن ما تتصوره "إسرائيل" بشأن إمكانية تحرير أسراها بمغامرات غير محسوبة يؤكد مجددا عدم اكتراثها لحياتهم.

يأتي ذلك بعد يوم من فشل عملية نفذها الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة لاستعادة أحد الجنود الأسرى لدى كتائب القسام.اضافة اعلان

وأكدت كتائب القسام أن العملية انتهت بمقتل الجندي الأسير ومصرع وجرح عدد من أفراد القوة الإسرائيلية. (الجزيرة نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
كتائب القسام - (أرشيفية)

القسام: استهدفنا 12 آلية صهيونية للعدو في بيت لاهيا

06 كانون الأول 2023
الأسرى الأشبال الذين حررتهم المقاومة الفلسطينية ضمن صفقة التبادل

فتحاويون يهتفون للضيف.. تزايد لـ"جاذبية" حماس في الضفة

29 تشرين الثاني 2023
استغل عباس الوقت في السجن لابتكار مبادرات تحمل اسم "النطف المحررة"

حُكم عليه بـ35 مؤبداً.. من هو عباس السيد المهندس الميكانيكي لحماس؟

28 تشرين الثاني 2023
كتائب القسام قامت بانتشار عسكري وسط ساحة فلسطين خلال تسليم الأسرى الإسرائيليين شمال القطاع/ إعلام القسام

قهر لنتنياهو وإحراج للجيش.. رسائل أوصلتها "حماس" للاحتلال عبر تسليم الأسرى في شمال القطاع

27 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
استشهاد أطفال في غزة

منظمة: الوفيات بسبب الجوع والمرض بغزة قد تفوق الناتجة عن القنابل

منذ3 ساعة
شهداء في الضفة الغربية

273 شهيدا بالضفة منذ بدء الحرب على غزة

منذ4 ساعة
UN0610020

المديرة الإقليمية لليونيسف: قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل

منذ5 ساعة
علم سلطنة عُمان

عُمان: استخدام الفيتو بمجلس الأمن إهانة مخزية للأعراف الإنسانية

منذ5 ساعة
السنوار

جيش الاحتلال يفجر مفاجأة مدويّة: السنوار ليس في منزله بخان يونس !!

منذ5 ساعة
درّس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة

"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

مزيد من الخسائر الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
 