الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تؤكد استعداها للانخراط في عملية تبادل للأسرى

جانب من عملية تبادل أسرى سابقة بين حماس والاحتلال-(أرشيفية)
جانب من عملية تبادل أسرى سابقة بين حماس والاحتلال - (أرشيفية)
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

يأتي ذلك على خلفية تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان

وأكدت "حماس" ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع القوات الصهيونية وعودة النازحين.

ودعت مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.

وأكدت حماس استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

كما أكدت أهمية حرية حركة المواطنين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية للسكان في جميع مناطق قطاع غزة.

وأعربت حماس عن تقديرها جهود الأشقاء في الجزائر والدول في مجلس الأمن التي تعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية.
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