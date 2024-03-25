حماس تؤكد استعداها للانخراط في عملية تبادل للأسرى

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يأتي ذلك على خلفية تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.وأكدت "حماس" ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع القوات الصهيونية وعودة النازحين.ودعت مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.وأكدت حماس استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.كما أكدت أهمية حرية حركة المواطنين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية للسكان في جميع مناطق قطاع غزة.وأعربت حماس عن تقديرها جهود الأشقاء في الجزائر والدول في مجلس الأمن التي تعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية.