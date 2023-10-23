الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماس" تتوعد "إسرائيل": الهجوم البري فرصة للمقاومة

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قال متحدث باسم حركة «حماس» في قطاع غزة اليوم الاثنين، إنه في حال إقدام إسرائيل على الدخول البري للقطاع فستكون هذه فرصة سانحة لتكبيد قواتها الخسائر «قتلا وأسرا».اضافة اعلان

وأضاف المتحدث عبد اللطيف القانوع في تصريحات نُشرت في موقع الحركة الرسمي إن الفصائل الفلسطينية «متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة»، مشيرا إلى أن قصف المدنيين لن يمنح إسرائيل صورة الانتصار.
وتابع: «في حال أقدم الاحتلال على الدخول البري فهو فرصة سانحة لتكبيده الخسائر قتلا وأسرا»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
إلى ذلك، أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس» أنها قصفت مدينة عسقلان الإسرائيلية برشقة صاروخية؛ ردّاً على استهداف المدنيين. وأضافت أيضاً أنها قصفت «تحشدات» للجيش الإسرائيلي قرب مفكعيم برشقة صاروخية.
وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل شنّت، الليلة الماضية، عشرات الغارات بمختلف محافظات القطاع، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، منهم 17 قُتلوا في استهداف منزل، وفي استهداف شقة بشمال القطاع.
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم، أنه ضرب نحو 320 هدفاً تابعاً لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.-(وكالات)
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