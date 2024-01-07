الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تدعو الاحتلال لأخذ العبرة

عناصر من حماس
عناصر من حركة حماس
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن المقاومة المتصاعدة في جنين وعموم الضفة الغربية ستكسر عنجهية الاحتلال وما تسمى بالصهيونية الدينية.
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وأشار بدران إلى تصدي كتائب القسام والمقاومة لهجمات الاحتلال على المدن في الضفة وآخرها في جنين فجر اليوم الأحد، حيث نصب المقاومون كمينا محكما لقوة راجلة من جنود الاحتلال فيما فجر مقاومون عبوة في جيب عسكري، واعترف الاحتلال لاحقا بمقتل مجندة وإصابة 4 جنود.

ولفت إلى تحسن قدرات المقاومين بالضفة في مواجهة قوات الاحتلال، مؤكداً أن لجوء الاحتلال لارتكاب الجرائم وإعدام المدنيين باستخدام القصف الجوي في الضفة لن يزيد المقاومة وشعبنا إلا إصرارا على المواجهة والصمود.

وأكد بدران أن استمرار الحصار الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع تصعيد المجازر وجرائم القتل الصهيونية في غزة والضفة سيفجر المنطقة في وجه الاحتلال.

ودعا القيادي في حماس؛ الاحتلال لأخذ العبرة من فشله الذريع في مواجهة المقاومة في غزة رغم استخدام كل قوته العسكرية مع دعم لا محدود من حلفائه وعلى رأسهم أميركا.

وقال بدران: "إن معركة طوفان الأقصى هي عملية مستمرة وإن جهاد شعبنا ماض حتى استعادة كامل حقوقه".
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