حماس تصدر بيانا بشأن اتهامات باتن للمقاومة الفلسطينية

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وأضافت حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تقرير باتن جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة التي تأكد أنها لا أساس لها من الصحة سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرري الأمم المتحدة بشأن وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقال البيان: "رغم ادعاء باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين فإن تقريرها لم يوثق أي شهادة لمن تسميهم ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تم اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال".