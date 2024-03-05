الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تصدر بيانا بشأن اتهامات باتن للمقاومة الفلسطينية

المسؤولة الأممية براميلا باتن - (أرشيفية)
المسؤولة الأممية براميلا باتن - (أرشيفية)
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة التقرير الصادر عن المسؤولة الأممية براميلا باتن بشأن الادعاء بارتكاب مقاتلي المقاومة الفلسطينية حوادث "اغتصاب وعنف جنسي" خلال أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان

وأضافت حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تقرير باتن جاء بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة التي تأكد أنها لا أساس لها من الصحة سوى شيطنة المقاومة الفلسطينية، والتغطية على تقرير مقرري الأمم المتحدة بشأن وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان: "رغم ادعاء باتن واتهاماتها الكاذبة والباطلة للمقاومين الفلسطينيين فإن تقريرها لم يوثق أي شهادة لمن تسميهم ضحايا تلك الحالات، وإنما اعتمدت في تقريرها على مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تم اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال".
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