حماس: تصريحات إلقاء قنبلة نووية على غزة تمثّل إرهاب إسرائيل

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قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات أحد وزراء الاحتلال عن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة تعكس إرهاب حكومة إسرائيل ضد شعبنا.وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو، قد قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين".