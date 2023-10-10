الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تكشف لـ"الغد" أسماء 5 دول تسعى للعب دور الوساطة

آثار العدوان الإسرائيلي على حي الرمال في غزة أمس
آثار العدوان الإسرائيلي على حي الرمال في غزة أمس

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، أسماء الدول التي تتواصل مع قيادة الحركة سعيا منها للتهدئة في غزة.

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وقال الرشق في تصريح خاص لـ"الغد" من قطر، إن عددا من الدول العربية والأجنبية، تتواصل مع قيادة حركة حماس منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى منها مصر وقطر وتركيا وروسيا والصين.

 

وأشار إلى أن الحركة لن تسعى لذلك إلا في حال تحقيق أهدافها، مبينا أن القيادة أوضحت لهذه الأطراف أسباب هذه العملية.

 

وتابع: "مطالبنا حماية الأقصى ووقف الاقتحامات والتهديدات بتقسيمه، والإفراج عن الأسرى وتبييض السجون ، ووقف الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية، ووقف العدوان الوحشي على شعبنا في قطاع غزة، ووقف جرائم الحرب ضد المدنيين وكل مناحي الحياة في غزة".

وختم القيادي قوله، إن "شعبنا عازم على تحرير أرضه ودحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

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