"حماس" لبنان تعلن تأسيس طلائع “طوفان الأقصى”.. تدعو الشباب للالتحاق بها

أعلنت حركة حماس في لبنان، الإثنين 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن تأسيس وإطلاق طلائع "طوفان الأقصى"، وذلك تأكيداً لدور الشعب الفلسطيني بأماكن وجوده كافّة في مقاومة الاحتلال.

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الحركة قالت في البيان، إن "هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

كما أضافت: "استكمالاً لما حقّقته عملية طوفان الأقصى، وانتصاراً لصمود شعبنا الفلسطيني الصابر ومقاومتنا الباسلة، وما قدّمه شعبنا من صمود وتضحيات، وسعياً نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلميّة والفنيّة".حماس، دعت في البيان، "أبناء شعبنا، الشباب والرجال الأبطال"، إلى أن "ينضمّوا إلى طلائع المقاومين، ويشاركوا في صناعة مستقبل شعبكم، وفي تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك".يشار إلى أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كانت قد نفذت عدداً من عمليات الاشتباك وإطلاق الصواريخ انطلاقاً من الحدود اللبنانية باتجاه "إسرائيل" منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.