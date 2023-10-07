السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماس" لـ"الغد": "طوفان الأقصى" فاجأت العدو وانطلقت لوضع حد لغطرسته

القيادي في حماس عزت الرشق
القيادي في حماس عزت الرشق - ارشيفية
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أن عملية "طوفان الأقصى" انطلقت لتضع حدًا لغطرسة العدو ووقف عدوانه ضد الأرض والشعب والمقدسات، وفي القلب منها القدس والمسجد الاقصى المبارك.اضافة اعلان

وقال الرشق، في حديثه الخاص لـ "الغد"، إن عملية "طوفان الأقصى" تأتي انطلاقا من إيمان الحركة العميق بالحق الفلسطيني المشروع في المقاومة الشاملة وكل أشكال النضال، للدفاع عن الشعب الفلسطيني وانتزاع الحقوق الوطنية، حتى تحرير الارض والأسرى والمقدسات.

وأضاف، أن عملية "طوفان الاقصى"، التي أبدع فيها رجال كتائب القسام الأبطال والمقاومة الفلسطينية، وفاجأت العدو الإسرائيلي، زماناً ومكاناً وتخطيطاً، تأتي رداً على اقتحامات المسجد الأقصى وتدنيسه، ولوضع حدٍ لأوهام وأحلام الصهاينة بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وأكد الرشق أن الاحتلال مهما بلغت قوته وعدوانه لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخماد جذوة المقاومة.
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