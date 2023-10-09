الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: نتائج عملية طوفان الأقصى لصالح المقاومة والشعب الفلسطيني

عملية طوفان الاقصى
عملية طوفان الاقصى
أكّد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد حمادة الاثنين، أنّ الحركة لم تتلق أي اتصالات أو وساطات من أي جهة للوصول إلى اتفاق.
وقال حمادة لـ "المملكة" إنّ تلقي الاحتلال الإسرائيلي أي عتاد جديد من أي دولة لن يغير من خطة المواجهة، معتبرا أن الفشل الاستخباري لدى الاحتلال الإسرائيلي هو نتيجة خططت لها المقاومة.اضافة اعلان
وأضاف أنّ نتائج عملية طوفان الأقصى ستكون لصالح المقاومة والشعب الفلسطيني.
وبين أن عدد الأسرى لدى المقاومة سيفوق تصور وتوقعات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث فيه حمادة أن المعركة مستمرة؛ والنتائج ليست ثابتة حتى اللحظة ومتحركة في كل وقت وفي كل دقيقة، لذلك الإعلان عن عدد الأسرى وعن مثل هذه الأرقام ليس أوانه، ومتى ما كان الأمر يسمح سيتم الإعلان بشكل واضح.
ولفت حمادة إلى أن المقاومة وحركة حماس ومعها كل الفصائل الفلسطينية تركز في معركتها "طوفان الأقصى" وفي أهداف المعركة، أي عندما بدأت المعركة لدى المقاومة أهداف واضحة أعلن عنها القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو خالد الضيف على رأسها المسجد الأقصى المبارك والأسرى وحريتهم وكذلك حصار غزة.

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