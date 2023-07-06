الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مقتل إسرائيلي وجرح أخرين بعملية للمقاومة قرب مستوطنة كدوميم

"حماس و"الجهاد": ضرورة التوافق على خطة شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني

شرطة الاحتلال تحيط بمستوطنة كدوميم عقب تنفيذ استشهادي فلسطيني عملية قتل خلالها مستوطن وجرح أخرين-(وكالات)
شرطة الاحتلال تحيط بمستوطنة كدوميم عقب تنفيذ استشهادي فلسطيني عملية قتل خلالها مستوطن وجرح أخرين-(وكالات)
عقب العملية العدوانية للاحتلال الاسرائيلي على جنين ومخيمها والتي خلفت 12 شهيدا بينهم أربعة أطفال، دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى التحرك الفوري من أجل الاتفاق على خطة وطنية شاملة لمواجهة المشروع الإسرائيلي في فلسطين.اضافة اعلان
في الأثناء أفضت عملية استشهادية الى مقتل اسرائيلي وإصابة آخرين بجروح نفذها فلسطيني ضمن ما توعدت به الفصائل الفلسطينية من الانتقام لشهداء جنين.
وفي بيان مشترك صدر أمس حثت الحركتان على ضرورة إخراج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ فورا، بما في ذلك عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وذلك في ضوء ما تحقق في جنين و"تصاعد المقاومة وتحقيقها الإنجازات على الأرض".
وقالت الحركتان "إن إنجاز المقاومة الفلسطينية في جنين لم يكن ليتحقق لولا وحدة الشعب الفلسطيني ومقاتليه في الميدان".
كما دعا البيان الأطراف الوطنية جميعها إلى "سرعة التحرك لمواجهة التحديات الماثلة بما يستجيب إلى آمال وتطلعات الشعب في التحرير والعودة".
وفي سياق متصل، رفضت حماس والجهاد الإسلامي حضور اجتماع طارئ للفصائل الفلسطينية دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكدت مصادر أن حركتي حماس والجهاد الاسلامي لم تردا على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد لقاء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وأضافت أن الحركتين أبلغتا أطرافا فلسطينية أن اللقاء لا ينسجم مع سلوك السلطة في اعتقال المقاومين.
وكان عباس قد وجه دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر، وذلك في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين، والذي استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن الهدف من هذه الدعوة الاتفاق "على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".
وردا على موقفي الحركتين قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن حركة حماس تضع عراقيل أمام فرصة عقد اجتماع عاجل للفصائل في القاهرة، على حد قوله.
وأضاف أن القيادة المصرية رحبت بدعوة عباس لعقد هذا الاجتماع لبحث ضرورة التعاون في تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وبشأن العملية الاستشهادية والتي تمثلت بإطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم غرب نابلس بشمال الضفة الغربية، فقد أعلن جيش الإحتلال عن "تحييد" منفذ العملية، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية بحدوث تبادل لإطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن عمليات التمشيط بمحيط المستوطنة استمر لفترة من الوقت أمس للاشتباه بوجود مرافقين للمهاجم.
وأظهرت صور قوات الاحتلال تقوم بتمشيط محيط المستوطنة بحثا عن مسلحين فلسطينيين آخرين محتملين.
وطلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين في مستوطنة كدوميم البقاء داخل منازلهم.
وفي ردود الفعل، أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعملية إطلاق النار.
وقالت الحركة في بيان إن العملية تأتي في إطار الرد المتواصل على عدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة.
ووقع إطلاق النار بعد يوم من انسحاب الجيش الإسرائيلي إثر عملية اقتحام لجنين ومخيمها استمرت يومين وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد توعدت إسرائيل بالرد على الاقتحام.-(وكالات)
مستوطنون متطرفون برفقة وزير سابق يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى برفقة وزير سابق منذ15 ساعة

إنهيار الهدنة في السودان وتجدد المعارك وأعمال قتل وسلب ونهب

القبائل العربية في دار فور قد تغيّر الموازين في حرب السودان منذ15 ساعة

مقاومون فلسطينيون يواجهون الهجمة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين -(وكالات)

مخيم جنين يصفع الاحتلال.. ومشروع المقاومة يتصاعد 05 تموز 2023

مخيم جنين للاجئين، له تاريخ طويل من المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي. تم تدمير جزء كبير منه أثناء الغزو الإسرائيلي عام 2002، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال. [زينة الطحان/الجزيرة]

مخيم جنين.. نصف كيلو متر مربع يدحر "جبروت" الاحتلال 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اشتباكات السودان تتصاعد

وسط تجدد الاشتباكات في السودان.. حاكم دارفور يدعو لتجميع المبادرات بواحدة تنهي القتال

منذ2 ساعة
هل يمكن لسورية المدمرة أن تنهض من تحت الركام؟

هل يمكن لسورية المدمرة أن تنهض من تحت الركام؟

منذ2 ساعة
فاغنر

بعد انتهاء تمردها.. ماذا حل بـ "فاغنر" وأين ذهب رئيسها وقواته؟

منذ2 ساعة
استشهاد منفذ عملية كدوميم غرب نابلس

مقتل إسرائيلي في عملية شرق قلقيلية واستشهاد المنفذ

منذ9 ساعة
رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة - (أرشيفية)

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية المصرية؟

منذ9 ساعة
الاحتلال

جيش الاحتلال: إطلاق قذيفة من لبنان انفجرت قرب الحدود داخل "إسرائيل"

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 