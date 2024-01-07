حمزة وائل الدحدوح.. ومضات من حياة الشاهد الشهيد

ارتقى نجل الزميل الصحافي وائل الدحدوح، حمزة، اليوم الأحد، إثر عدوان صهيوني جائر على خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، حمل الشهيد حمزة على عاتقه مسؤولية توثيق وحشية الاحتلال الواقعة على أبناء القطاع، ولم يكتف بأن ينقل الصورة، بل دخل عنوة في إطارها، عندما استشهدت أمه، زوجة الزميل وائل، وأخاه محمود (17 عاما) وشقيقته شام (7 سنوات) وابن أخيه.

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استشهاد حمزة نجل وائل الدحدوح بقصف صهيوني غرب خان يونس

ابن معجب بجسارة أبيه وعائلته الشهيدة

بالإضافة إلى تغطيته مجازر الاحتلال على القطاع، لم يكف حمزة عن تخصيص زاوية رثاء لأسرته عبر حسابه الخاص "إنستغرام"، فنراه ينشر صورا سابقة لأمه الشهيدة، يخبرها: لسا عايشة في قلبي.. حبيبتي يما، وتارة ينشر صورا رفقة أخيه الشهيد محمود، ويكتب: الله يرحمك ياسندي وعضدي. فهو شقيق روحه كما أسماه.

أما علاقته بوالده وائل، فهي طوفان من الاعتزاز والحزن والقوة، تجعله يفخر أنه ولد من صلبه، فهو رجل يحتسب ما يملك، وما ملك، عند الله.

عند إصابة الزميل وائل، نشر حمزة فيديو لوالده وهو ينزف من يده وخاصرته، فكتب النجل الشهيد: ياريت الوجع يلي فيك فيا يابا، وجعك وتعبك بدبحني، وعندما استمد وائل عافيته ليطل على الشاشة ويبث في أرواحنا رمقاً من الحياة كتب له حمزة: حنكون قد الحياة، مستمرون رغم كل الظروف.

حمزة استقبل العام الجديد برثاء عائلته

عشية رأس السنة، كتب حمزة عبر صفحته الخاصة "إنستغرام": عاماً جديداً سيقرع أبوابه، لكن حربنا يا أمي ما زالت طبولها أقوى، عاماً جفت به كل أيامه، و توقفت ساعاته عند تلك اللحظة و عند تلك النظره، باتت أيامنا واحده لا لون لها لا طعم لها دونكم، فأنتم أيامنا و أنتم سعادتنا و ثنايا الخير فيها ، هنيئا لكم ما تبؤتم و صبراً لنا على فراقكم، أعوامنا توقفت بتوقف.

إنك الصابر المحتسب

يوم أمس، نشر حمزة صورة لوالده كتب عليها: إنك الصابر المحتسب يا أبي فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله. وقد رد عليه وائل داعيا له بالحفظ والسلام.

واليوم ها هو وائل يمسك يد ابنه الشهيد، يقبلها للمرة الأخيرة، يمسح دموعه ويصلي عليه صلاة الجنازة، ليكون كما تمنى حمزة وأحب صورة أبيه: الصابر المحتسب.