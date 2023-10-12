خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

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خرج مطارا دمشق وحلب، الرئيسيان في سوريا عن الخدمة الخميس، جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري سوري.وذكر المصدر أن "نحو الساعة 13:50 (10:50 ت غ) من بعد ظهر اليوم (الخميس)، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة" بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".واعتبر أن "هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية".وكان التلفزيون السوري الرسمي قال إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المطارين. وذكرت محطة شام إف.إم المحلية، أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم.