 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خلال ساعات.. جيش الاحتلال يعيد اقتحام مخيم الفارعة شمالي الضفة

Jenin-3-1-730x438
اقتحامات الجيش الإسرائيلي

أعاد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اقتحام مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، بعد عملية مشابهة فجر اليوم.


وأفاد شهود عيان، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة بعد انسحابه بنحو ساعتين من المخيم.

اضافة اعلان


وبينوا أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسمع أصوات تفجيرات.


وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي حاصر المخيم ودفع بتعزيزات عسكرية.


وفجر الاثنين اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة بالرصاص الحي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة خطيرة جدا برصاص الاحتلال من مخيم الفارعة إلى المستشفى، ولاحقا أعلن الأطباء عن استشهاده.


وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال داخل المخيم بعد اكتشاف وحدات خاصة متحصنة في احدى البنايات، إثر انسحابها من المخيم بعد اقتحام استمر خمس ساعات.


وفي طولكرم أعلن فجر الاثنين عن استشهاد  فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.


وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة بما فيها القدس، فيما كثف المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 534 فلسطينيا وجرح نحو 5 آلاف و200، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة قرابة 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بالقطاع.
(الأناضول)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
استشهاد شاب واعتقال 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

استشهاد شاب واعتقال 60 فلسطينيا بالضفة الغربية

06 حزيران 2024
كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)

“الشاباك”: سياسة حكومة "إسرائيل" تنذر بإسقاط السلطة الفلسطينية وتقوية حماس

06 حزيران 2024
شهداء في الضفة الغربية

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

04 حزيران 2024
thumbs_b_c_45b32ecfb004cfa0efc87de331b1d3ef

قيادي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يكرر في الضفة جرائم الحرب بغزة

21 أيار 2024
اقرأ أيضا
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

اقتحامات واسعة ينفذها الاحتلال في عدة بلدات بالضفة

منذ5 ساعة
الكعبة المشرفة

الملك سلمان يأمر باستضافة ألف شخص من غزة لأداء الحج

منذ5 ساعة
جثامين شهداء في غزة

شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف الاحتلال منزلا في غزة

منذ7 ساعة
ارتفاع حصيلة الشهداء

أكثر من 37 ألف شهيد و 8 مجازر جديدة في القطاع

منذ19 ساعة
مخيم النصيرات

الكويت وعمان تدينان مجزرة النصيرات

منذ22 ساعة
قوة إسرائيلية في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

اعتراف غربي متأخر بدولة فلسطين

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من تسبب بهذه الحرب؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأغنية في خدمة العدالة 

جهاد المنسي |اليوم

محطات في اليوبيل الفضي للملك

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الفلسطيني: تدمير شامل ومعاناة متفاقمة

أحمد عوض |اليوم

وقفة تأمل عميقة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

العالم أمام مسؤولياته

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات | منذ12 ساعة
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy
 