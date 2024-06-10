خلال ساعات.. جيش الاحتلال يعيد اقتحام مخيم الفارعة شمالي الضفة

أعاد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اقتحام مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، بعد عملية مشابهة فجر اليوم.



وأفاد شهود عيان، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة بعد انسحابه بنحو ساعتين من المخيم.

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وبينوا أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسمع أصوات تفجيرات.



وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي حاصر المخيم ودفع بتعزيزات عسكرية.



وفجر الاثنين اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الفارعة مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة بالرصاص الحي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة خطيرة جدا برصاص الاحتلال من مخيم الفارعة إلى المستشفى، ولاحقا أعلن الأطباء عن استشهاده.



وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال داخل المخيم بعد اكتشاف وحدات خاصة متحصنة في احدى البنايات، إثر انسحابها من المخيم بعد اقتحام استمر خمس ساعات.



وفي طولكرم أعلن فجر الاثنين عن استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.



وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة بما فيها القدس، فيما كثف المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 534 فلسطينيا وجرح نحو 5 آلاف و200، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة قرابة 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بالقطاع.

(الأناضول)