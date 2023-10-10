الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خلال "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي".. خبراء ومتخصصون عالميون يناقشون مستقبل وفرص الذكاء الاصطناعي التوليدي

شعار ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي
شعار ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي
تستضيف مدينة دبي أعمال "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" يومي 11 و12 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي؛ بهدف استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه، واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.اضافة اعلان

ويشارك في فعاليات الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل أكثر من 1800 شخصية من المسؤولين والمتحدثين والخبراء من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والجهات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتضمن أجندة "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسية و25 جلسة خاصة على مدار يومين بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص من المنطقة والعالم.

وتنظم مؤسسة دبي للمستقبل خلال الملتقى معرضاً تفاعلياً يقدم أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي بمشاركة العديد من الشركات التكنولوجية.

5 محاور رئيسية

وتركز فعاليات "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" على 5 محاور رئيسية؛ تشمل استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

وتتضمن قائمة الجهات المشاركة في الملتقى "ميتا" و"بي دبليو سي" و"ديلويت" و"مايكروسوفت" و"إس إيه بي" و"إس آيه بي" و"غوغل" و"آي بي أم" و"نوكيا" وغيرها الكثير.

ولمعرفة المزيد من المعلومات حول أجندة "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaiassembly.ae.
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