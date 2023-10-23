الإثنين 23 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

داخلية غزة: الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين

قصف غزة
قصف غزة
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين ويزيد من تكثيف غاراته على عشرات المنازل المأهولة منذ الليلة الماضية وصباح اليوم في أنحاء قطاع غزة كافة، وتسبب ذلك في وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات معظمهم نساء وأطفال.اضافة اعلان
وأضافت الوزارة في بيان، أن طائرات الاحتلال دمرت مسجد "النور المحمدي" في حي الشيخ رضوان ووقوع إصابات بين جيران المسجد.
وأكدت أن طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة "رضوان" على رؤوس ساكنيه في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة ووجود عدد من الشهداء والإصابات.
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