داخلية غزة: 64% من الشهداء نساء وأطفال

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بلغت نسبة الأطفال والنساء من شهداء قطاع غزة 64 بالمئة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية غير النهائية.وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في التحديث اليومي لعدد الشهداء، إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت استشهاد 254 مواطناً و562 إصابة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2837 شهيدا وإصابة 12 ألف مواطن بجراح مختلفة.وأضافت أن 64 بالمئة من الشهداء هم من النساء والأطفال توزعت كالآتي: 936 امرأة و853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.وأشارت الوزارة إلى أن 3731 مبنى سكنيا تضم 10,500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.وبينت أن عدوان الاحتلال طال المدارس، حيث أخرج الاحتلال 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة.وأكدت الوزارة أن 127 موظفا من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة ارتقوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل، وأن الطواقم الحكومية عملت على تعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، من خلال توزيع المواد الإغاثية العاجلة عبر اللجان المحلية تزامناً مع تشغيل عدد كبير من المخابز وتوفير الطحين والوقود اللازم لها.كما أكدت أن الطواقم الحكومية والبلديات تواصل عمليات إزالة الأنقاض من الطرقات وصيانة آبار المياه التي تضررت بفعل استهداف الاحتلال لها.وأوضحت أن وزارة الزراعة تعمل على ضمان استمرار العملية الإنتاجية الزراعية وتوفير الغذاء للمواطنين بجميع المدن بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية وذوي العلاقة بالقطاع الزراعي.