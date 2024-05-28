 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دبابات الاحتلال الإسرائيلي تصل إلى وسط مدينة رفح

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دبابة للاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة

قال شهود عيان لوكالة «رويترز» للأنباء إن عدة دبابات للاحتلال الإسرائيلي وصلت اليوم الثلاثاء إلى وسط مدينة رفح بعد 3 أسابيع من بدء عملية برية في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

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وذكر الشهود أنهم رأوا الدبابات بالقرب من مسجد العودة وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح. ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء قائلا إنه سيصدر بيانا بشأن عملية رفح في وقت لاحق.


وذكرت قناة «الأقصى» الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة في محيط منطقة العودة وسط مدينة رفح.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عدد قتلى القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة ارتفع إلى عشرة بعد مقتل ثلاثة في استهداف منطقة الإسكان الأبيض بغرب المدينة.


وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق إن المدفعية والمُسيرات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة على حي تل السلطان غرب مدينة رفح واستهدفت الطابق العلوي من المستشفى الإندونيسي في الحي.-(وكالات)

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